УЗ призывает страны Европы и Азии отправить российские поезда на …

Укрзализныця обратилась ко всем странам Европы и Азии с призывом остановить любое взаимодействие железнодорожных администраций с российской федерацией.

Такое обращение разослано в администрации всех железных дорог, осуществляющих перевозки из рф. Об этом идет речь на официальном Telegram-канале УЗ.

— Россиянин, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить. Призываем железнодорожные администрации всех стран, граничащих с рф, прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной. Также призываем прекратить любое взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций, — говорится в сообщении Укрзализныци.

Также УЗ распространила обращение к сотрудникам РЖД: Проводник, составитель поездов, диспетчер, машинист РЖД, выполняющий преступные приказы и везущий танки, военную технику и оккупантов в коридоры Украины, ты больше никогда не будешь иметь почетное звание ЖЕЛЕЗНОДОРОДНИК — ты УБИЙЦА. Своими действиями ты убиваешь мирное население и совершаешь геноцид над украинским народом.