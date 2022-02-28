В АТБ ввели ограничения на продажу товаров социальной группы

В супермаркетах АТБ отдельные продукты будут продаваться гражданам в ограниченном количестве.

Решение начало действовать с 28 февраля 2022 года и призвано не допустить искусственный дефицит и ажиотаж из-за военного положения.

В частности, речь идет о хлебе, батонах, крупах, сахаре, соли, макаронных изделиях, масле. Каждый покупатель сможет приобрести не более двух единиц каждого товара.

Кроме того, магазины будут работать в усиленном режиме. Те пункты продаж, которые непосредственно находятся в зоне боевых действий, будут закрываться, и снова открываться только после стабилизации ситуации.

Компания направляет все силы для решения проблемы бесперебойной поставки товаров, в частности, первой необходимости.

Граждане Украины должны сохранять спокойствие, не поддаваться панике, не создавать искусственный дефицит, делая запасы.

Остальные сети супермаркетов пока не сообщали о решении продавать товары в ограниченном количестве в одни руки.

Источник: Сергей Демченко