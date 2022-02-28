Российско-оккупационные войска уже пятый день ведут огонь на гражданские и военные объекты. По состоянию на вечер 27 февраля, в результате обстрелов боевиков погибли 352 мирных жителя, среди которых есть 14 детей.

По данным Министерства внутренних дел Украины, еще 1 684 человека получили ранения, среди них есть 116 детей. Враг продолжает наносить безжалостные удары, из-за которых страдают мирные граждане.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что оккупанты продолжают осуществлять обстрелы практически по всем направлениям. Украинские защитники дают отпор агрессору как в небе, так и на земле.

Авиационный гарнизон героически обороняется в Василькове, выдерживая многочисленные атаки российских войск. В других городах Украины ВСУ защищают мирных жителей от боевиков.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что враг потерял около 4,3 тыс. наемников Российской Федерации, однако информация еще уточняется.

ВСУ уничтожили по меньшей мере 27 вражеских самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 боевых бронированных машин, 49 пушек, средства противовоздушной обороны и другую технику страны-агрессора.