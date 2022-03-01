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Факты / Украина / Общество

Данилов допустил, что Украина может нанести превентивный удар по Беларуси

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Данилов допустил, что Украина может нанести превентивный удар по Беларуси

Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он отметил, что Украина может пойти на такой шаг, если главнокомандующим будет принято соответствующее решение, заявил секретарь Алексей Данилов.

— Наши войска сегодня занимаются уничтожением российской военной техники и ресурсов, находящихся сегодня на территории нашей страны.

При необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято, — заявил он в эфире телеканала Украина 24.

Тогда у Данилова уточнили, нанесет ли Украина превентивный удар по Беларуси в случае принятия президентом Украины, верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским, он ответил: Конечно.

Данилов также проинформировал об уничтожении элитной группы кадыровцев, готовивших спецоперацию по убийству президента Украины Владимира Зеленского.

Информацию украинские власти получили от представителей ФСБ, которые, отказываясь от участия в войне против Украины, решили предупредить официальный Киев о планах кадыровцев.

Источник: Україна 24

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