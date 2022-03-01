Украина может нанести превентивный ракетный удар по Беларуси. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Он отметил, что Украина может пойти на такой шаг, если главнокомандующим будет принято соответствующее решение, заявил секретарь Алексей Данилов.

— Наши войска сегодня занимаются уничтожением российской военной техники и ресурсов, находящихся сегодня на территории нашей страны. При необходимости, если будет принято решение верховным главнокомандующим сделать это, оно будет принято, — заявил он в эфире телеканала Украина 24.

Тогда у Данилова уточнили, нанесет ли Украина превентивный удар по Беларуси в случае принятия президентом Украины, верховным главнокомандующим Владимиром Зеленским, он ответил: Конечно.

Данилов также проинформировал об уничтожении элитной группы кадыровцев, готовивших спецоперацию по убийству президента Украины Владимира Зеленского.

Информацию украинские власти получили от представителей ФСБ, которые, отказываясь от участия в войне против Украины, решили предупредить официальный Киев о планах кадыровцев.