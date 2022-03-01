Медсестра гастроэнтерологического центра Киевской областной клинической больницы Мария и IT-специалист, волонтер Дмитрий официально оформили брак на пятый день войны.

Об этом на своей странице Facebook сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Елена Ефименко.

— Они любят друг друга! И ничто не может изменить их планы, даже война! Возможно, не о такой свадьбе они мечтали, но сегодняшний день для них стал знаменательным! – написала она.

И отметила, что глаза молодоженов светятся счастьем. Эти глаза четко знают, что любовь победит войну!

Сообщается, что на свадьбе присутствовали коллеги Марии: врачи, медсестры, руководитель больницы. Все они верят в завтрашний день, в наши Вооруженные силы, в президента, в Украину, в ее народ!

Пусть их свадьба будет для них оберегом в это трудное время, а для нас станет верой в Победу, пожелала молодой паре Елена Ефименко.

Источник: Елена Ефименко

Фото: Елена Ефименко