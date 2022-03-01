Жителей Черкасс и района, которые в течение дня 1 марта 2022 года, будут слышать выстрелы из разных видов вооружения, просят сохранять спокойствие. Это не вражеская армия, а украинские защитники будут оттачивать мастерство для максимальной защиты населения.

Учения будут проходить с 8.30 до 16.30.

Возможны выстрелы даже из крупнокалиберного оружия.

Граждан призывают не паниковать, оставаться дома или в убежищах и без лишней необходимости не покидать их.

О возможной опасности с воздуха будет сообщаться дополнительно. Для этого нужно внимательно следить за информацией. В то же время важно доверять только официальным украинским источникам или проверенным отечественным СМИ.

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С 24 февраля в Украине идет война. Россия вторглась на территорию страны, производит обстрелы с воздуха, в частности страдают и кварталы, где проживают обычные украинцы. Поэтому чрезвычайно важно быть внимательными и тщательно заботиться о своей безопасности.