Нардеп Рады в Вашингтоне призвала членов Конгресса США закрыть небо над Украиной

Депутат Верховной Рады Украины Александра Устинова, после встречи с членами Палаты представителей США, призвала их принять прямые финансовые меры против российских олигархов, увеличить гуманитарную помощь и ввести бесполетную зону.

Она также рассказала о своей ситуации, поскольку является беременной. Из-за этого она, вероятно, будет рожать в Соединенных Штатах.

— Мы говорили о конкретных потребностях для нашей страны… Их можно разделить на финансовые нужды — это значит, что нам нужны санкции, и нам нужны персональные санкции против Путина и его близких союзников и их семей, — сказала она на встрече с украинской группой Палаты представителей.

Что касается российских олигархов, особенно находящихся в США и других странах за рубежом, народный депутат призвала арестовать их счета, чтобы забрать у них деньги.

— Если этого не сделать, то они не будут реагировать в кратчайшие сроки, — сказала она.

Другой аспект, который нардеп назвала необходимым, это гуманитарная поддержка

— Люди буквально сидят в Киеве, Харькове, других городах без еды, без электричества, в холодную погоду без тепла… Это невозможно, это XXI век в центре Европы, где женщины вынуждены принимать роды в бомбоубежищах, и им нечего есть после этого, – сказала Александра Устинова.

Она также призвала переговорщиков Соединенных Штатов, чтобы те закрыли небо над Украиной. По ее словам, это одна из важнейших и ключевых вещей, которые сейчас необходимы украинцам.

— Если у нас нет бесполетной зоны над Украиной, что означает, что россияне не смогут использовать свои ракеты над Украиной, использовать свои самолеты, они, возможно, сотрут с карты Киев, Харьков и другие города, — сказала нардеп.

Александра Устинова добавила, что финансовые санкции против России должны быть более конкретными и сильными.

– Если мы говорим об отключении России от SWIFT, то это должно касаться всех российских банков. Пока, насколько мы знаем, это будет частично, это будет пять или восемь банков, что означает, что мы оставляем для них огромную лазейку, и они будут ею пользоваться, — сказала она.

Народный депутат Верховной Рады также сказал, что народ Украины заставил международное сообщество присоединиться к процессу.

– Люди, которые начали выходить на улицы во всех странах, заставили их начать говорить, начать вводить санкции, начать посылать нам боеприпасы, начать посылать нам оружие, – сказала Александра Устинова

Она привела пример Германии, в которой около 100 тысяч человек вышли на улицы Берлина, что изменило мнение правительства ФРГ.

По словам Устиновой, люди на улицах заставляют своих политиков не думать о политике и опросе, а думать о жизни других людей.

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