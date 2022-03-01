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Факты / Украина / Общество

Оккупанты теряют наступательный потенциал: в МВД рассказали о ситуации в Украине

Юля Захарченко редактор ленты
Жінка-солдат, жінка військова

Войска агрессора накапливают бронетехнику и ракетно-артиллерийское вооружение на территории Украины. Враг хочет захватить Киев и крупные города Украины – Харьков, Чернигов, Одессу, Херсон, Мариуполь.

Значительная часть военной техники прибывает из Беларуси и через временно оккупированную территорию Крыма. Отдельные военные Вооруженных сил Беларуси перемещаются в государственную границу Украины на Волынском направлении.

Беларусь продолжает совершать боевые вылета армейской, оперативно-тактической и специальной авиации войск Российской Федерации для агрессивных действий на территории нашей страны.

– Противник, теряя наступательный потенциал, теряет вместе с ним и человеческое лицо. По всей полосе наступления фиксируются многочисленные случаи нарушения российским агрессором законов войны и международного гуманитарного права.

Наиболее распространенные военные преступления российских оккупантов: использование оружия против гражданского населения, бомбардировки, ракетные и артиллерийские обстрелы жилых кварталов.

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Враг вывешивает украинские флаги, использует государственную символику и форму ВСУ, Нацгвардии и Нацполиции, чтобы прикрыться и нанести удар врасплох.

Кроме того, российские войска вывешивают белый флаг на своей технике якобы для того, чтобы сдаться Вооруженным Силам Украины. После приближения к позициям боевики начинают открывать огонь на поражение.

По последним данным, командиры российских войск получили приказ об уничтожении вышек мобильной связи в Украине.

Источник: МВД

Фото: Depositphotos

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