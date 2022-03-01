ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина / Общество

Комендантский час в Украине 2022: в каких регионах действуют ограничения

Юля Захарченко редактор ленты
Комендантский час в Украине 2022: в каких регионах действуют ограничения

Из-за военного положения в Украине и масштабного вторжения российско-оккупационных войск в разных городах и населенных пунктах ввели комендантский час.

Согласно действующему законодательству, ограничения на передвижение в определенные часы суток без документов могут быть введены в случае чрезвычайного или военного положения.

Комендантский час в Украине 2022

  • Киев – с 20.00 до 07.00;
  • Киевская область – с 19.00 до 7.00;
  • Волынская область – с 22.00 до 6.00;
  • Винницкая область – с 22.00 до 7.00;
  • Днепропетровская область – с 20.00 до 6.00;
  • Донецкая область — с 18.00 до 6.00;
  • Житомирская область – с 22.00 до 6.00;
  • Закарпатская область – не вводили;
  • Запорожская область – с 19.00 до 6.00;
  • Ивано-Франковская область – с 22.00 до 7.00;
  • Кировоградская область – с 20.00 до 6.00;
  • Львовская область – с 22.00 до 6.00;
  • Николаевская область – с 19.00 до 6.00;
  • Одесская область – с 19.00 до 6.00;
  • Полтавская область – с 19.00 до 6.00;
  • Ровенская область — с 22.00 до 6.00;
  • Сумская область – с 18.00 до 6.00;
  • Тернопольская область — с 22.00 до 6.00;
  • Харьковская область – с 18.00 до 6.00;
  • Херсонская область – с 22.00 до 6.00; в Херсоне — с 20.00 до 6.00;
  • Хмельницкая область – с 21.00 до 6.00.
  • Черкасская область – с 20.00 до 6.00;
  • Черновицкая область — с 22.00 до 6.00;
  • Черниговская область – с 18.00 до 5.00.

Общественный транспорт во время комендантского часа в городах и населенных пунктах не будет работать. В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове, Днепре и Кривом Роге будут оставаться доступными для укрытия в круглосуточном режиме.

Граждан призывают оставаться дома. Чтобы передвигаться в регионах при крайней необходимости во время комендантского часа, обязательно нужно иметь с собой документы, подтверждающие вашу личность.

Решением Совета обороны Житомирской области на всей территории области ввели запрет на продажу алкогольных напитков.

В Киеве с 1 марта строжайше запрещается продажа алкогольных напитков. Такой же запрет есть и в Николаевской области.

На территории Донецкой области с 1 марта устанавливается и специальный режим светомаскировки сроком на 30 суток.

Читайте
Кабмин принял постановление о выплате пенсий и соцвыплат на время военного положения

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка