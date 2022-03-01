ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина / Общество

В Укразализныце рассказали, какие КПП выбирать для выезда из Украины

Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
потяг укрзалізниця

В Укрзализныце рассказали, как лучше пересечь границу и на каких переходах. Железнодорожный оператор посоветовал ехать в сторону Словакии и Венгрии.

— Здесь оперативно можно пересечь границу со странами ЕС. Пешие переходы КПП с двумя странами ЕС не загружены, — сообщает Укрзализныця.

Сообщается, что ко всем КПП к странам-соседям организованы бесплатные трансферы для выезда за границу:

  • Ужгород – пешеходные переходы Малый Березный и Малые Селменцы, которые не критически загружены, а также УПП Ужгород. 
  • Мукачево – пешеходные переходы Звенково, Косино, Лужанка, Вилок.
  • С железнодорожной станции Чоп ходят каждые три часа регулярные поезда Чоп-Захонь в Венгрии.

Известно, что на железнодорожных вокзалах сейчас есть все необходимое для пассажиров — питание и медицинская помощь.

И хотя трансфер бесплатный, на сайте Укрзализныци все еще можно купить билеты. Это поднимет вас в очереди по приоритетности, чтобы уехать из Киева на эвакуационных поездах, лучше быть на вокзале. Графики поездов могут меняться.

Из Киева 28 февраля идет запланированных поездов: 

  • 016 РАХОВ — ХАРЬКОВ 01.56
  • 022 ТРУСКОВЕЦ — ХАРЬКОВ 02.50
  • 002 КОНСТАНТИНОВКА — ИВАНО-ФРАНКОВСК 04.02
  • 260 ВОРОХТА — КИЕВ 04.21
  • 114, 142 ЛЬВОВ — ЛИМАН 06.23
  • 715 КИЕВ-ПАСС — ЛЬВОВ 06.50
  • 722 КИЕВ-ПАСС — ХАРЬКОВ-ПАСС 09.00 (ст. Дарница 09.22)
  • 738 КИЕВ-ПАСС — ЗАПОРОЖЬЕ 11.50
  • 045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 12.06
  • 114, 142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 13.34
  • 749 КИЕВ-ПАСС — ИВАНО-ФРАНКОВСК 14.07
  • 769 КИЕВ-ПАСС — КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25
  • 055 КИЕВ-ПАСС — РАХОВ 15.02
  • 013 КИЕВ-ПАСС — СОЛОТВИНО 17.12
  • 740 КИЕВ-ПАСС— КР. РОГ ГОЛ 17.22
  • 790 КИЕВ-ПАСС — КРОПИТЕЛЬСКИЙ 17.42
  • 792 КИЕВ-ПАСС — КРЕМЕНЧУГ 17.42
  • 081 КИЕВ-ПАСС —УЖГОРОД 18.30
  • 067 КИЕВ-ПАСС — ВАРШАВА ВС 18.48

Чтобы пересечь границу стран-соседей, необходимо иметь при себе только паспорт Украины.

Чтобы выбрать КПП с минимальной загрузкой, на сайте Западного регионального управления “Западная граница” отображается актуальная информация — она обновляется каждые три часа. Пункты для пересечения границ работают круглосуточно.

Напомним, что в условиях агрессии России против Украины, Укрзализныця продолжает осуществлять эвакуацию граждан к западной границе. Для тех, кто хочет пересечь границу, организованы эвакуационные дизель-поезда. Их расписание можно узнать на официальной странице железнодорожного оператора в Facebook.

Читайте
Укрзализныця отменяет ряд пригородных поездов по всей стране - список направлений

Фото: Укрзализныця

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка