В Укрзализныце рассказали, как лучше пересечь границу и на каких переходах. Железнодорожный оператор посоветовал ехать в сторону Словакии и Венгрии.

— Здесь оперативно можно пересечь границу со странами ЕС. Пешие переходы КПП с двумя странами ЕС не загружены, — сообщает Укрзализныця.

Сообщается, что ко всем КПП к странам-соседям организованы бесплатные трансферы для выезда за границу:

Ужгород – пешеходные переходы Малый Березный и Малые Селменцы, которые не критически загружены, а также УПП Ужгород.

Мукачево – пешеходные переходы Звенково, Косино, Лужанка, Вилок.

С железнодорожной станции Чоп ходят каждые три часа регулярные поезда Чоп-Захонь в Венгрии.

Известно, что на железнодорожных вокзалах сейчас есть все необходимое для пассажиров — питание и медицинская помощь.

И хотя трансфер бесплатный, на сайте Укрзализныци все еще можно купить билеты. Это поднимет вас в очереди по приоритетности, чтобы уехать из Киева на эвакуационных поездах, лучше быть на вокзале. Графики поездов могут меняться.

Из Киева 28 февраля идет запланированных поездов:

016 РАХОВ — ХАРЬКОВ 01.56

022 ТРУСКОВЕЦ — ХАРЬКОВ 02.50

002 КОНСТАНТИНОВКА — ИВАНО-ФРАНКОВСК 04.02

260 ВОРОХТА — КИЕВ 04.21

114, 142 ЛЬВОВ — ЛИМАН 06.23

715 КИЕВ-ПАСС — ЛЬВОВ 06.50

722 КИЕВ-ПАСС — ХАРЬКОВ-ПАСС 09.00 (ст. Дарница 09.22)

738 КИЕВ-ПАСС — ЗАПОРОЖЬЕ 11.50

045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 12.06

114, 142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 13.34

749 КИЕВ-ПАСС — ИВАНО-ФРАНКОВСК 14.07

769 КИЕВ-ПАСС — КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25

055 КИЕВ-ПАСС — РАХОВ 15.02

013 КИЕВ-ПАСС — СОЛОТВИНО 17.12

740 КИЕВ-ПАСС— КР. РОГ ГОЛ 17.22

790 КИЕВ-ПАСС — КРОПИТЕЛЬСКИЙ 17.42

792 КИЕВ-ПАСС — КРЕМЕНЧУГ 17.42

081 КИЕВ-ПАСС —УЖГОРОД 18.30

067 КИЕВ-ПАСС — ВАРШАВА ВС 18.48

Чтобы пересечь границу стран-соседей, необходимо иметь при себе только паспорт Украины.

Чтобы выбрать КПП с минимальной загрузкой, на сайте Западного регионального управления “Западная граница” отображается актуальная информация — она обновляется каждые три часа. Пункты для пересечения границ работают круглосуточно.

Напомним, что в условиях агрессии России против Украины, Укрзализныця продолжает осуществлять эвакуацию граждан к западной границе. Для тех, кто хочет пересечь границу, организованы эвакуационные дизель-поезда. Их расписание можно узнать на официальной странице железнодорожного оператора в Facebook.

Фото: Укрзализныця