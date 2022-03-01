В Укрзализныце рассказали, как лучше пересечь границу и на каких переходах. Железнодорожный оператор посоветовал ехать в сторону Словакии и Венгрии.
— Здесь оперативно можно пересечь границу со странами ЕС. Пешие переходы КПП с двумя странами ЕС не загружены, — сообщает Укрзализныця.
Сообщается, что ко всем КПП к странам-соседям организованы бесплатные трансферы для выезда за границу:
- Ужгород – пешеходные переходы Малый Березный и Малые Селменцы, которые не критически загружены, а также УПП Ужгород.
- Мукачево – пешеходные переходы Звенково, Косино, Лужанка, Вилок.
- С железнодорожной станции Чоп ходят каждые три часа регулярные поезда Чоп-Захонь в Венгрии.
Известно, что на железнодорожных вокзалах сейчас есть все необходимое для пассажиров — питание и медицинская помощь.
И хотя трансфер бесплатный, на сайте Укрзализныци все еще можно купить билеты. Это поднимет вас в очереди по приоритетности, чтобы уехать из Киева на эвакуационных поездах, лучше быть на вокзале. Графики поездов могут меняться.
Из Киева 28 февраля идет запланированных поездов:
- 016 РАХОВ — ХАРЬКОВ 01.56
- 022 ТРУСКОВЕЦ — ХАРЬКОВ 02.50
- 002 КОНСТАНТИНОВКА — ИВАНО-ФРАНКОВСК 04.02
- 260 ВОРОХТА — КИЕВ 04.21
- 114, 142 ЛЬВОВ — ЛИМАН 06.23
- 715 КИЕВ-ПАСС — ЛЬВОВ 06.50
- 722 КИЕВ-ПАСС — ХАРЬКОВ-ПАСС 09.00 (ст. Дарница 09.22)
- 738 КИЕВ-ПАСС — ЗАПОРОЖЬЕ 11.50
- 045 УЖГОРОД — КРАМАТОРСК 12.06
- 114, 142 ЛИМАН — ЛЬВОВ 13.34
- 749 КИЕВ-ПАСС — ИВАНО-ФРАНКОВСК 14.07
- 769 КИЕВ-ПАСС — КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ 14.25
- 055 КИЕВ-ПАСС — РАХОВ 15.02
- 013 КИЕВ-ПАСС — СОЛОТВИНО 17.12
- 740 КИЕВ-ПАСС— КР. РОГ ГОЛ 17.22
- 790 КИЕВ-ПАСС — КРОПИТЕЛЬСКИЙ 17.42
- 792 КИЕВ-ПАСС — КРЕМЕНЧУГ 17.42
- 081 КИЕВ-ПАСС —УЖГОРОД 18.30
- 067 КИЕВ-ПАСС — ВАРШАВА ВС 18.48
Чтобы пересечь границу стран-соседей, необходимо иметь при себе только паспорт Украины.
Чтобы выбрать КПП с минимальной загрузкой, на сайте Западного регионального управления “Западная граница” отображается актуальная информация — она обновляется каждые три часа. Пункты для пересечения границ работают круглосуточно.
Напомним, что в условиях агрессии России против Украины, Укрзализныця продолжает осуществлять эвакуацию граждан к западной границе. Для тех, кто хочет пересечь границу, организованы эвакуационные дизель-поезда. Их расписание можно узнать на официальной странице железнодорожного оператора в Facebook.
Фото: Укрзализныця