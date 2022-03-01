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Факты / Украина / Общество

Выплата пенсий и субсидий будет проходить с 7 по 10 марта – Лазебная

Валентина Летяк редактор ленты
Пенсії

Все социальные пособия начислены, а их выплата будет производиться с 7 по 10 марта.

Об этом в эфире телеканала РАДА заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

– 1 марта мы производим начисления пенсий более чем 10 миллионам украинцев, еще 3 млн – социальную помощь, субсидии – это также более 3 млн человек. Хочу заверить всех, что все эти начисления и социальные выплаты, пособия, льготы, субсидии начислены. Денежный ресурс есть. Остается вопрос выплат, потому что есть люди, которые получают их на банковские карты, а часть получает по месту жительства, – рассказала министр.

Однако, по ее словам, этот вопрос также решен.

Более того, люди получат индексированные пенсии, как и планировалось 1 марта.

26 февраля Кабмин принял постановление Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения.

В частности, наработаны способы получения средств на случай сбоев работы банков и перемещенных лиц, получавших пенсионные выплаты через почтового оператора.

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Фото: Depositphotos

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