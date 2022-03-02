Укрпочта работает по графику в больших городах и районных центрах, кроме тех регионов, где идут боевые действия. Работа отделений в селах ограничена, так как работники Укрпочты берегут ресурсы, чтобы 5 марта можно было осуществить выплаты пенсий и субсидий.

Актуальный график работы Укрпочты можно отслеживать на сайте https://offices.ukrposhta.ua/.

Список услуг, которые можно получить в отделении:

Получение посылки (до окончания боевых действий хранение посылок будет бесплатным).

Прием отправлений по Украине. Посылки нужно предъявлять только в открытом виде .

только в . Денежные переводы — без ограничений. Переводы в/из стран-агрессоров не совершаются.

Прием платежей. О выплате пенсий будет сообщено дополнительно.

Газеты доставляются только те, что есть.

Товары общего потребления продаются без ограничений.

Как работает Новая почта

В Киевской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Житомирской областях отделения работают только на выдачу посылок, которые там находятся. В случае, если есть угроза жизни, отделения работать не будут.

При необходимости можно сделать переадресацию туда. Данной услугой можно воспользоваться в мобильном приложении.

Дополнительно Новая почта дает график работы отделений в Украине: