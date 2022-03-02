Укрпочта работает по графику в больших городах и районных центрах, кроме тех регионов, где идут боевые действия. Работа отделений в селах ограничена, так как работники Укрпочты берегут ресурсы, чтобы 5 марта можно было осуществить выплаты пенсий и субсидий.
Актуальный график работы Укрпочты можно отслеживать на сайте https://offices.ukrposhta.ua/.
Список услуг, которые можно получить в отделении:
- Получение посылки (до окончания боевых действий хранение посылок будет бесплатным).
- Прием отправлений по Украине. Посылки нужно предъявлять только в открытом виде.
- Денежные переводы — без ограничений. Переводы в/из стран-агрессоров не совершаются.
- Прием платежей. О выплате пенсий будет сообщено дополнительно.
- Газеты доставляются только те, что есть.
- Товары общего потребления продаются без ограничений.
Как работает Новая почта
В Киевской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Житомирской областях отделения работают только на выдачу посылок, которые там находятся. В случае, если есть угроза жизни, отделения работать не будут.
При необходимости можно сделать переадресацию туда. Данной услугой можно воспользоваться в мобильном приложении.
Дополнительно Новая почта дает график работы отделений в Украине: