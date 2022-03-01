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Факты / Украина / Общество

Какие магазины работают в Украине (онлайн-карта)

Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Какие магазины работают в Украине (онлайн-карта)

В сети появилась онлайн-карта продовольственных магазинов Украины с графиками работы и актуальными данными.

Ресурс содержит информацию о названии магазина, особенностях работы в разных городах, адресах, а также статусе торговых точек.

По состоянию на 1 марта на карте есть информация о магазинах АТБ, КОЛО, Сильпо, Фора, Novus, Varus, Рукавичка и ЭКО маркет.

Онлайн-карта будет дополняться по мере изменения информации. Время обновления информации по конкретному магазину указано в поле.

Напомним, из-за военного положения и масштабного вторжения России в Украину сети супермаркетов изменили график работы.

Банковская система продолжает работать в обычном режиме, однако НБУ принял ряд ограничений по снятию наличных.

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