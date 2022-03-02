Российская армия не может справиться с Вооруженными силами Украины, поэтому отправляет в бой даже курсантов военных училищ.

Об этом на брифинге сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

– По официальным сообщениям, россияне бросают в бой даже курсантов военных училищ. Такая информация поступает из Серпуховского училища, где курсантов второго курса бросили на войну в Украине. Это значит, что вся могущественная российская армия уже не может справиться с Украиной, украинским народом и Вооруженными силами, — отметил он.

Также Алексей Арестович отметил, что подобные действия РФ указывают на катастрофу с точки зрения военного управления. Поскольку курсанты военных училищ обычно не втягиваются в подобные действия до последнего.

По информации заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, суммарные ориентировочные потери личного состава агрессора за трое предыдущих суток составляют более 5 тыс.

Также российская армия за семь дней после начала вторжения в Украину потеряла до 211 танков и более 800 боевых бронированных машин.