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Факты / Украина / Общество

Бомбоубежища в Херсоне: где спрятаться в случае чрезвычайной ситуации

Валентина Летяк редактор ленты
Бомбосховища в Херсоні

В случае оглашения чрезвычайной ситуации жителям Херсона следует знать, что делать, где спрятаться и что иметь с собой. Факты ICTV собрали информацию о порядке эвакуации на случай ЧС и адреса бомбоубежищ в Херсоне.

В первую очередь важно постоянно держать включенными телевизоры и радиоприемники, поскольку через эти каналы будут передаваться распоряжения и сигналы оповещения гражданской защиты и рекомендации по действиям.

Дальше нужно быстро одеться, отключить электроэнергию, газовые приборы и немедленно укрыться в ближайшем защитном сооружении. Хорошо, если у вас заранее собран тревожный чемоданчик с минимальным запасом продуктов, воды, медикаментов, одежды и денег.

Также необходимо иметь с собой личные документы (паспорт, диплом, свидетельства о рождении, браке и образовании и т. п.).

Бомбоубежища в Херсоне – адреса

В Херсоне информацию о местонахождении убежищ и укрытий, адреса их расположения можно получить в органах местного самоуправления, а также у руководителей жилищно-эксплуатационных предприятий.

Полный список бомбоубежищ и укрытий обнародован на сайте Херсонского городского совета.

Куда обращаться в случае ЧС

При Херсонской ОГА работает Департамент по гражданской защите и оборонной работе, расположенный на проспекте Ушакова, 47.

Жители города могут обращаться в приемную: IP-телефон: 063 066 40 50, 602 (запятая – длинное нажатие*), или на горячую линию: IP-телефон: 063 066 40 50, 603 (запятая – длинное нажатие*).

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Фото: ОнлайнХерсон

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