Пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Мы готовы к переговорам, мы готовы к дипломатии, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры – пока неизвестно, – сказал Кулеба в среду, 2 марта.

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Он добавил, что требования россиян остаются прежними.

– Это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении перед началом войны, по сути, объявляя нам войну, – отметил Кулеба.

28 февраля у реки Припять, нейтральной полосой между Украиной и Беларусью состоялся первый раунд переговоров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил как “сложные” переговоры с делегацией с РФ. По его словам, стороны “определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения”.