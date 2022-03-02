Пока неизвестно, когда состоятся новые переговоры с РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
— Мы готовы к переговорам, мы готовы к дипломатии, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов. Когда состоятся новые переговоры – пока неизвестно, – сказал Кулеба в среду, 2 марта.
Он добавил, что требования россиян остаются прежними.
– Это те требования, которые озвучил Путин в своем обращении перед началом войны, по сути, объявляя нам войну, – отметил Кулеба.
28 февраля у реки Припять, нейтральной полосой между Украиной и Беларусью состоялся первый раунд переговоров.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк оценил как “сложные” переговоры с делегацией с РФ. По его словам, стороны “определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения”.