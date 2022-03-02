Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook о трагической гибели от рук российских оккупантов врача-анестезиолога Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Марины Калабиной.

Сегодня российские террористы оборвали жизнь врача-анестезиолога Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Марины Калабиной. Врача от Бога!

Ее машину расстреляли, когда она везла раненого племянника в больницу из села Кухари Киевской области.

Это нелюди, террористы, и это точно не должно остаться безнаказанным!

Утром я обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана, выйти на площади с требованием остановить войну и стать на защиту коллег, украинских медиков.

Вечером — очередная смерть врача, и мои слова: идите вы на хуй вместе со своим кораблем! Мы вам этого не простим!

Источник: Виктор Ляшко