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Факты / Украина / Общество

Мы вам этого никогда не простим! Виктор Ляшко сообщил о гибели от рук оккупантов врача-анестезиолога

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Мы вам этого никогда не простим! Виктор Ляшко сообщил о гибели от рук оккупантов врача-анестезиолога

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил на своей странице в Facebook о трагической гибели от рук российских оккупантов врача-анестезиолога Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Марины Калабиной.

Сегодня российские террористы оборвали жизнь врача-анестезиолога Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Марины Калабиной. Врача от Бога!

Ее машину расстреляли, когда она везла раненого племянника в больницу из села Кухари Киевской области.

Это нелюди, террористы, и это точно не должно остаться безнаказанным!

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Утром я обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана, выйти на площади с требованием остановить войну и стать на защиту коллег, украинских медиков.

Вечером — очередная смерть врача, и мои слова: идите вы на хуй вместе со своим кораблем! Мы вам этого не простим!

Источник: Виктор Ляшко

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