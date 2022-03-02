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Факты / Украина / Общество

На многих пунктах пересечения польско-украинской границы значительно сократилось время ожидания

Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
граница ужгород

Посольство США сообщает, что во многих пунктах пересечения польско-украинской границы значительно сократилось время ожидания. В основном, время ожидания составляет менее 10 часов:

  • Будомеж (1 час)
  • Долгобычев (3 часа)
  • Дорогуск (8 часов)
  • Гребенное (6 часов)
  • Зосин (4 часа)

В Укрзализныце рассказали, что лучше пересекать границу со Словакией и Венгрией. Здесь оперативно можно пересечь границу со странами ЕС. Известно, что на железнодорожных вокзалах сейчас есть все необходимое для пассажиров – питание и медицинская помощь. Чтобы пересечь границу стран-соседей, необходимо иметь с собой только паспорт Украины.

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И хотя трансфер бесплатный, на сайте Укрзализныци все еще можно купить билеты. Это поднимет вас в очереди приоритетности. Чтобы уехать из Киева на эвакуационных поездах, лучше быть на вокзале. Графики поездов могут изменяться.

Источник: U.S. ambassy Kyiv

Фото: Depositphotos

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