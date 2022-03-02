Раздевают догола, привязывают к столбам и ставят позорные метки. А еще грозят расстреливать на месте. Именно так в Украине борются с мародерами, которые во время войны в стране решили нажиться на горе людей.

Согласно ст. 432 ККУ, мародерство наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет. Однако в такой сложный период тех, кто не помогает, а лишь осложняет людям жизнь, может ждать высмеивание, самосуд.

Факты ICTV собрали подборку, как наказывали мародеров в разных городах Украины.

Привязывание к столбу позора – популярный метод наказать мародера.

Например, воров, которых задержали в городе Дубеевка Черкасской области, привязали лентами к столбу. Одного из них избили и сняли обувь. После этого один мужчина уже выполняет общественные работы, а второй — пока не в состоянии, взял больничный.

В Чугуеве Харьковской области мужчину, который пробрался в местный магазин и украл оттуда спиртные напитки, примотали скотчем к столбу и приспустили ему штаны и трусы.

Также их нередко наказывают раздеванием догола и позорными метками.

В Сумах на Роменской также задержали мародеров. Над ними поглумились, раздев прямо на улице догола.

Это не единственный такой случай.

Нацполиция регионов размещает фото мародеров на онлайн-досках позора. К ним крепят таблички: “Я мародер. Вместо того, чтобы помогать, я приношу вред. Мне уже стыдно”.

С мародерами в Украине борются не только простые украинцы, но и титулованные боксеры. Боксер Василий Ломаченко вступил в тероборону Белгород-Днестровского батальона.

— Вместе с нами в терробороне Василий Ломаченко! Аккерманцы, будьте спокойны, в нашем городе все будет хорошо, — написал мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан.

Местные власти отдельных городов заявили, что будут расстреливать мародеров на месте.

— Сейчас мы все объединились для того, чтобы решать задачи обороны, задачи обеспечения жизнедеятельности нашего города, нашей области и нашей страны, — отметил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

Мэры Житомира и Ахтырки также сообщили, что разрешили правоохранителям стрелять по оккупантам.

— Полиция, Нацгвардия и отряды терробороны получили приказ не задерживать, можно просто стрелять на месте. Мародерства в городе не будет, еще раз предупреждаю. А всем нормальным житомирянам — спокойной ночи, — сказал голова Житомира Сергей Сухомлин.

Вместо того, чтобы вредить, граждан Украины, в частности мужчин, призывают присоединиться к рядам защитников, которые отважно сражаются с российской армией.