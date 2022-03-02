Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подвела промежуточные итоги более 160 часов, когда весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России, а теперь еще и Беларуси.
— В течение семи дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. За это время уже погибло более 2 тыс. украинцев, не считая наших защитников, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня основные усилия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины направлены на спасение людей.
Согласно статистике ГСЧС:
- более 150 человек удалось спасти;
- более 400 пожаров ликвидировано после вражеских обстрелов;
- более 500 человек эвакуировано;
- 416 взрывоопасных предметов обезврежено;
- 10 спасателей погибли;
- 13 спасателей получили ранения.
В сообщении также говорится о том, что в это сложное время для Украины руку помощи протягивает соседнее государство-побратим Польша.
На сегодня завершается процесс передачи польскими коллегами для ГСЧС Украины семи единиц современной пожарно-спасательной техники, которая немедленно поступит на вооружение нашим спасателям.
Спасатели ГСЧС Украины выражают искреннюю благодарность коллегам и добрым соседям за поддержку и помощь.
Источник: ГСЧС