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Факты / Украина / Общество

Спасли жизни более 150 человек: Госслужба по ЧС подвела итоги более 160 часов войны в Украине

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Спасли жизни более 150 человек: Госслужба по ЧС подвела итоги более 160 часов войны в Украине

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подвела промежуточные итоги более 160 часов, когда весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России, а теперь еще и Беларуси.

— В течение семи дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. За это время уже погибло более 2 тыс. украинцев, не считая наших защитников, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня основные усилия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины направлены на спасение людей.

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Согласно статистике ГСЧС:

  • более 150 человек удалось спасти;
  • более 400 пожаров ликвидировано после вражеских обстрелов;
  • более 500 человек эвакуировано;
  • 416 взрывоопасных предметов обезврежено;
  • 10 спасателей погибли;
  • 13 спасателей получили ранения.

В сообщении также говорится о том, что в это сложное время для Украины руку помощи протягивает соседнее государство-побратим Польша.

На сегодня завершается процесс передачи польскими коллегами для ГСЧС Украины семи единиц современной пожарно-спасательной техники, которая немедленно поступит на вооружение нашим спасателям.

Спасатели ГСЧС Украины выражают искреннюю благодарность коллегам и добрым соседям за поддержку и помощь.

Источник: ГСЧС

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