Новая почта внесла изменения в график работы на 3 марта 2022 года.

Часть отделений в Киеве, Днепре, Запорожье, Одессе и Львове работают с 8.00 до 18.00.

Отделения в других областных и районных центрах работают на выдачу и отправку в будние дни с 9.00 до 17.00. В субботу с 9.00 до 18.00, воскресенье – выходной.

Какие отделения работают на 3 марта 2022 года (список)

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Если ваше отправление находится в другой области, можно сделать бесплатную переадресацию в место, где его удобно получить. Для этого достаточно нажать функцию Переадресация в треккинге на сайте или в мобильном приложении, а также выбрать отделение.

Хранение всех посылок, которые сейчас находятся на Новой почте, бесплатно.