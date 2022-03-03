Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился со своими подписчиками в Facebook рецептом паляныци. Выпечки, которая стала своеобразным символом украинского народа, произнести название которой может только истинный украинец.

Как отмечает сам Евгений, паляныця – это не только патриотично, не только вкусно, но и практично, особенно по нынешнему военному времени, когда в супермаркетах практически нет в продаже хлеба.

— Поэтому во всех смыслах мой долг — написать украинцам, как готовить хлеб. Рецепт упрощенный, без дрожжей, из четырех ингредиентов, — отмечает Клопотенко.

Рецепт паляныци от Евгения Клопотенко

Итак, вам потребуется всего четыре ингредиента:

мука – 500 г;

любой кисломолочный напиток или вода – 400 г;

соль — 1 ч. л;

сода — 1 ч. л.

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Способ приготовления. Насыпаете в миску муку, соль и соду. Хорошо размешиваете, чтобы сода разошлась по всей муке. Заливаем кисломолочным напитком. Если такого под рукой нет, то берите воду плюс уксус, чтобы погасить соду. Смесь просто перемешиваете в течение 1-2 мин., чтобы мука пропиталась жидкостью.

Затем вываливаете массу на подпыленный мукой стол и делаете плоский четырехугольник, который складываете конвертиком и закругляете. Замес окончен. Берете противень с пергаментом, смазываете растительным маслом. Выпекаете 40-45 минут при 200 градусах.

Евгений желает всем приятного аппетита и веры в нашу скорую победу над вероломным врагом.

Источник: Евгений Клопотенко