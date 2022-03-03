Мобилизированных из “ЛДНР” бросят на штурм как “пушечное мясо” — Залужный

Российское военное руководство провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что на территории временно оккупированных областей формируют подразделения в составе первого и второго армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.

— У большинства этих людей есть российские паспорта. Сейчас часть наших земляков перекидывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы.

Залужный отметил, что другую часть солдат вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве “пушечного мяса”.

— Это военное преступление и вопиющее нарушение Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Это также очередное доказательство полного подчинения 1 и 2 АК 8-й армии ВС РФ, – отметил Залужный.

Днем 3 марта российские войска нанесли ракетные удары по многоэтажным жилым домам в Чернигове, где живут мирные жители.

В результате российской агрессии многие квартиры в домах повреждены, выбиты окна, разрушены и уничтожены стены, кровли, балконы и перекрытия.