Президент Владимир Зеленский в утреннем обращении заявил, что ни на одном стратегическом направлении у россиян нет успеха.

— Ни на одном из стратегических направлений у врага нет успеха. Они подавлены, обречены. Киев выстоял эту ночь и очередной ракетный удар. Сработала наша ПВО. Херсон, Изюм, все остальные города, по которым оккупанты били с воздуха, били сильно, мощно – ничего им не отдали. Чернигов, Сумы, Николаев – продолжают оборону. Одесса – они хотят разрушить нашу Одессу, но увидят только дно Черного моря, потому что они дно. Мишенью России стал Успенский собор в Харькове – одна из древнейших православных достопримечательностей города, достопримечательностей Украины. На время войны собор – это укрытие для всех людей. И даже если вы разрушите все наши соборы и церкви – вы не разрушите нашу искреннюю веру. Веру в Бога. Веру в Украину. Веру в людей.

Зеленский добавил, что после того как российские захватчики разрушают наши города, уничтожают наших людей, отрезают мирных жителей от электричества, воды, отопления, они продолжают рассказывать своим пропагандистам, что собираются послать в Украину так называемые “гуманитарные колонны”.

— Запомните, безбожники: когда миллионы людей проклинают, вам нечем спасаться.

Глава государства подчеркнул, что украинцы во всех регионах, обожженных войной, получат от государства все необходимое.

— Координационные штабы работают по-полной. Настоящие гуманитарные грузы – в пути. Наше правительство уже подготовило программу специальной помощи для всех украинцев, утративших возможность работать. Теперь. Там, где боевые действия! Каждый наемный работник, каждый ФЛП, каждый наш гражданин, у которого Россия забрала возможность работать, получит по 6,5 тыс. грн без всяких условий.

Несмотря на войну, государство обеспечит полную выплату пенсий по закону. С 1 марта пенсии для украинцев проиндексированы на 14%. Деньги уже пошли в банки, и все выплаты будут произведены полностью.

Зеленский подчеркнул, что Украина ежедневно получает оружие от партнеров. Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые приезжают в наше государство. Первые из 16 тыс.

— Мы пережили в своей истории и на своей земле – две мировые войны, три Голодомора, Холокост, Бабий Яр, Большой террор, взрыв в Чернобыле, оккупацию Крыма и войну на востоке. У нас нет огромной территории – от океана до океана, нет ядерного оружия, мы не заполняем мировой рынок нефтью и газом. Но у нас есть наши люди и наша земля. Для нас это золото. Нам нечего терять, кроме собственной свободы и достоинства. Для нас это самое большое сокровище. Нас столько раз хотели уничтожить! Не смогли. Хотели стереть с лица земли. Не удалось. Били в спину. Мы стоим на ногах. Хотели, чтобы мы молчали. Но нас услышал весь мир. Мы прошли столько всего! И если кто-то думает, что, преодолев все это, украинцы – все мы – испугаемся, сломаемся или сдадимся – он ничего не знает об Украине. И ему нечего делать в Украине.

Зеленский подытожил на русском языке свое выступление: Иди домой. К себе домой. Защищать русскоязычных людей. Не по всему миру. А в своей стране. Их там почти 150 млн. А здесь… Слава Украине!