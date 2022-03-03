Якобы искал церковь: Укрзализныця сообщила о задержании российского военного

Наемники Российской Федерации пытаются сеять панику среди украинцев и узнать информацию, чтобы уничтожить жителей городов и населенных пунктов Украины.

По данным компании Укрзализныця, работник Козятинского вагонного депо вместе с членом территориальной обороны задержали диверсанта, помогавшего России в агрессивных намерениях страны-захватчицы.

Российский наемник оделся в старую гражданскую одежду, якобы ища церковь и священника, у которого он раньше работал.

Во время осмотра у мужчины нашли записку, подтверждающую, что он является военным Вооруженных сил Российской Федерации. Правоохранители задержали марионетку Кремля.

Война в Украине

Жителей Украины призывают быть внимательными, беречь себя и оставаться в укрытиях при воздушной тревоге. В городах и селах наемники России пытаются узнать информацию, которая может навредить здоровью и жизни граждан.

ВСУ, Минобороны и Нацполиция Украины призывают сообщать о передвижении вражеских войск, которые хотят уничтожить наше государство.