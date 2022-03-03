Воздух над Чернобылем должен быть закрыт из-за ядерной угрозы – экс-главнокомандующий Эстонии

Оккупация российскими войсками зоны отчуждения и атомной электростанции в Чернобыле представляет ядерную угрозу для Европы. Запад должен закрыть воздушное пространство над Чернобыльской зоной для нейтрализации угрозы.

Об этом в комментарии УНИАН заявил экс-главнокомандующий Эстонии, депутат Европарламента Рихо Террас.

— Я лично поддерживаю идею закрытия воздуха над Чернобылем, но на данном этапе этого не случится — из-за отсутствия политической воли у американского руководства, и у президента Байдена лично. Мы должны оказать влияние на них, и я уже занимаюсь этим. Но, Байден не готов сегодня к бесполетной зоне над Украиной, — заявил Рихо Террас.

По его словам, это важный вопрос для всего мира, чтобы воздух над Украиной был защищен.

— Запад пока не готов отправить силы в Украину для закрытия воздушного пространства, в том числе над атомной электростанцией. Мы должны оказать влияние на США, чтобы это решение было принято, — подчеркнул Террас.