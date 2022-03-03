ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина / Общество

Воздух над Чернобылем должен быть закрыт из-за ядерной угрозы – экс-главнокомандующий Эстонии

Ольга Тыщук Директор департамента интернет-проектов Starlight News
Воздух над Чернобылем должен быть закрыт из-за ядерной угрозы – экс-главнокомандующий Эстонии

Оккупация российскими войсками зоны отчуждения и атомной электростанции в Чернобыле представляет ядерную угрозу для Европы. Запад должен закрыть воздушное пространство над Чернобыльской зоной для нейтрализации угрозы.

Об этом в комментарии УНИАН заявил экс-главнокомандующий Эстонии, депутат Европарламента Рихо Террас.

— Я лично поддерживаю идею закрытия воздуха над Чернобылем, но на данном этапе этого не случится — из-за отсутствия политической воли у американского руководства, и у президента Байдена лично. Мы должны оказать влияние на них, и я уже занимаюсь этим. Но, Байден не готов сегодня к бесполетной зоне над Украиной, — заявил Рихо Террас.

По его словам, это важный вопрос для всего мира, чтобы воздух над Украиной был защищен.

— Запад пока не готов отправить силы в Украину для закрытия воздушного пространства, в том числе над атомной электростанцией. Мы должны оказать влияние на США, чтобы это решение было принято, — подчеркнул Террас.

Источник: УНИАН

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка