Врачи Медицинского центра ГСЧС Украины эвакуировали мать с двумя детьми, новорожденным сыном и 7-летней дочерью, из села Горенка Киевской области, которое подверглось ударам российской техники. Семья осталась без крыши над головой.
Об этом сотрудники ГСЧС сообщили в своем Telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время младенец и мама невредимы, вместе со старшей дочерью они находятся в медицинском центре ГСЧС, где им предоставлены все условия для проживания.
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подвела промежуточные итоги более 160 часов, когда весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России, а теперь еще и Беларуси.
Согласно статистике ГСЧС:
- более 150 человек удалось спасти;
- более 400 пожаров ликвидировано после вражеских обстрелов;
- более 500 человек эвакуировано;
- 416 взрывоопасных предметов обезврежено;
- 10 спасателей погибли;
- 13 спасателей получили ранения.
Отмечается, что сегодня основные усилия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины направлены на спасение людей.
Источник: ГСЧС Украины