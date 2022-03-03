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Факты / Украина / Общество

Разбомбили дом: мать с новорожденным сыном и 7-летней дочкой эвакуированы медиками ГСЧС

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
остались без крыши

Врачи Медицинского центра ГСЧС Украины эвакуировали мать с двумя детьми, новорожденным сыном и 7-летней дочерью, из села Горенка Киевской области, которое подверглось ударам российской техники. Семья осталась без крыши над головой.

Об этом сотрудники ГСЧС сообщили в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что в настоящее время младенец и мама невредимы, вместе со старшей дочерью они находятся в медицинском центре ГСЧС, где им предоставлены все условия для проживания.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подвела промежуточные итоги более 160 часов, когда весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России, а теперь еще и Беларуси.

Согласно статистике ГСЧС:

  • более 150 человек удалось спасти;
  • более 400 пожаров ликвидировано после вражеских обстрелов;
  • более 500 человек эвакуировано;
  • 416 взрывоопасных предметов обезврежено;
  • 10 спасателей погибли;
  • 13 спасателей получили ранения.

Отмечается, что сегодня основные усилия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины направлены на спасение людей.

Источник: ГСЧС Украины

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