Врачи Медицинского центра ГСЧС Украины эвакуировали мать с двумя детьми, новорожденным сыном и 7-летней дочерью, из села Горенка Киевской области, которое подверглось ударам российской техники. Семья осталась без крыши над головой.

Об этом сотрудники ГСЧС сообщили в своем Telegram-канале.

Читайте Минэкономики призывает мировые IT компании и рейтинговые агентства экономически уничтожить Россию

Отмечается, что в настоящее время младенец и мама невредимы, вместе со старшей дочерью они находятся в медицинском центре ГСЧС, где им предоставлены все условия для проживания.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подвела промежуточные итоги более 160 часов, когда весь украинский народ держит оборону от коварного и циничного нападения России, а теперь еще и Беларуси.

Согласно статистике ГСЧС:

более 150 человек удалось спасти;

более 400 пожаров ликвидировано после вражеских обстрелов;

более 500 человек эвакуировано;

416 взрывоопасных предметов обезврежено;

10 спасателей погибли;

13 спасателей получили ранения.

Отмечается, что сегодня основные усилия Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины направлены на спасение людей.

Источник: ГСЧС Украины