Укрзализныця сделала все рейсы с востока Украины в западном направлении эвакуационными.

Как проинформировали в пресс-службе компании, эти рейсы будут бесплатными, а потому на них закрывается продажа билетов.

Теперь граждане, которые эвакуируются из горячих точек нашей страны, смогут бесплатно воспользоваться следующими рейсами:

• №1/2 Константиновка – Ивано-Франковск;

• №3/4 Запорожье – Ужгород;

• №5/6 Мариуполь – Рахов;

• №7/8 Киев – Черновцы;

• №15/16 Харьков – Рахов;

• №17/18 Харьков – Ужгород;

• №21/22 Харьков – Трускавец;

• №25/26 Одесса – Рахов;

• №29/30 Киев – Ужгород;

• №31/32 Кривой Рог – Ужгород;

• №35/36 Одесса – Перемышль;

• №37/38 Одесса – Ужгород;

• №41/42 Днепр – Трускавец;

• №45/46 Краматорск – Ужгород;

• №49/50 Киев – Трускавец;

• №55/56 Киев – Рахов;

• №57/59-№58/60 Киев – Ворохта, Чоп;

• №77/78 Одесса – Ковель;

• №81/82 Киев – Ужгород;

• №85/87-86/88 Новоалексеевка – Львов, Ковель;

• №91/92 Киев – Львов;

• №95/96 Киев – Рахов;

• №97/98 Киев – Ковель;

• №114/113-142/141 Лиман – Львов;

• №119/120 Запорожье – Львов;

• №129/130 Кременчуг – Ворохта;

• №149/150 Полтава – Черновцы;

• №135/136 Одесса – Черновцы;

• №249/250 Киев – Черновцы;

• №749/750 Киев – Ивано-Франковск;

• № 705 Дарница-Киев Пасс – Львов;

• № 715 Дарница-Киев Пасс – Львов;

• № 723 Харьков – Львов;

• №747 Киев – Тернополь.

Стоит отметить, что при посадке на эти поезда приоритет будет предоставляться детям, женщинам и пожилым людям.

Время отправления и маршруты указанных поездов могут меняться в зависимости от ситуации.

На днях для пассажиров, направляющихся к границе Украины со странами Евросоюза, назначили эвакуационные дизель-поезда. Они будут курсировать по маршруту Львов – Ковель – Ягодин – Хелм и обратно.