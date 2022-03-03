Переселенцы, прибывающие в Ивано-Франковск, должны пройти обязательную регистрацию.

Это можно сделать в любом отделении ЦПАУ, отметил городской голова Руслан Марцинкив.

После этого украинцам будут предоставляться удостоверения, которые упростят переадресацию им социальных выплат.

Кроме того, такая процедура необходима для военного учета мужчин, которые привозят в город свои семьи.

– Мы должны знать количество переселенцев. Кстати, уже 60 мужчин из числа перемещенных лиц встали на учет в военкомате и идут служить, — сообщил Руслан Марцинкив.

Из-за агрессии России против Украины жители восточных, северных, южных и центральных регионов вынуждены были покинуть дома и переехать в западные области. Оттуда они могут попасть в страны ЕС.

Пока украинцев принимают Польша, Чехия, Словакия, Румыния, Молдова.

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Однако мужчины призывного возраста не выпускают за границу. В то же время украинская армия отважно сопротивляется разным направлениям.

Источник: Руслан Марцинкив