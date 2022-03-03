Военное положение в Украине: за прошлый день пятеро призывников хотели уехать за границу

Украинские пограничники продолжают возвращать людей призывного возраста, уклоняющихся от мобилизации. За прошлый день пятеро человек пытались уехать в другую страну, несмотря на объявление военного положения в Украине.

По данным Государственной пограничной службы Украины, один из путешественников хотел уехать за границу по паспорту гражданина другого государства.

Еще один мужчина заявил, что у него есть справка на постоянное место жительства за границей, что не освобождает украинцев от конституционного долга защищать родную землю.

Чтобы незаконно попасть в Молдову, Румынию и Польшу, пограничникам предлагали $3,6 тыс. и €500 взятки.

Один из таких случаев произошел в пункте пропуска Мамалыга, где житель Буковины предлагал $3 тыс. за незаконное пересечение границы. Мужчина знает, что ему сейчас запрещено выезжать из Украины, однако решил уехать в другую страну за “щедрую награду”.

Пограничники не смогли пропустить за границу украинцев и сообщили полицейским о правонарушениях, в частности, по ч. 1 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

С 24 декабря из-за введения военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу.