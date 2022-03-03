Как получить пенсию и соцвыплаты во время военного положения

Министерство социальной политики Украины опубликовало инструкцию, как получить пенсию и другие социальные выплаты в условиях военного положения независимо от того, где вы сейчас находитесь.

Те, кто получал выплаты через Укрпочту, и сейчас остается на своем постоянном месте жительства:

ждите деньги дома

или заберите в отделении Укрпочты (из-за боевых действий могут быть перенесены даты выплат, но они обязательно будут).

Как работают отделения Укрпочты в вашем регионе, можно посмотреть по ссылке здесь.

Если вы выехали с места фактического проживания:

1. Позвоните по телефону:

в контакт-центр Укрпочты по номеру 0 800 300 545 и выберите кнопку 2 – раздел Пенсии, социальные выплаты и субсидии (звонки бесплатные);

или в Пенсионный фонд по номерам телефонов, размещенным по ссылке

2. Заявите о необходимости получения выплат по другому адресу и сообщите следующие данные:

фамилия, имя и отчество;

адрес получения пенсии/денежной помощи до марта 2022 года;

паспортные данные (серия и номер паспорта);

номер телефона;

способ получения выплаты (на отделение или по домашнему адресу);

новый адрес доставки: индекс отделения Укрпочты или адрес временного проживания;

если вы получаете пенсию почтовым переводом, сообщите оператору дополнительно код перевода, полученный в SMS-сообщении.

В министерстве говорят, что средства будут выплачены по указанному адресу проживания в течение нескольких дней.

Если же вы пока не определились с местом получения выплат и хотите получить их в любом отделении Укрпочты, к которому будет доступ, сообщите об этом оператору.

В случае, если вы получали пенсии и субсидии через банки, и сейчас не можете снять с карты наличные, вы можете воспользоваться сервисами Укрпочты:

перечисление средств с карты для обналичивания в отделении Укрпочты или с доставкой по адресу проживания с помощью услуги С карты на дом;

снятие средств через POS-терминалы в отделениях Укрпочты, все детали здесь.

За всеми изменениями следите на сайте и загружайте приложение Укрпочта в Google Play.

Накануне министр социальной политики Марина Лазебна сообщила, что, несмотря на войну России против Украины, в марте украинцы получат пенсии и социальные выплаты.

По ее словам, они уже начислены, а выплаты начнутся 7 марта.