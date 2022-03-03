Министерство цифровой трансформации Украины разместило на своем Telegram-канале информацию о том, как можно зарегистрировать ребенка, родившегося во время войны Украины с российскими оккупантами.

Сообщается, что на сегодня неизвестно точное количество новорожденных детей, ведь посчитать младенцев, которые появились на свет в укрытиях, пока невозможно.

Как зарегистрировать младенца

В связи с военным положением услуга еМалятко недоступна. Зарегистрировать ребенка можно в ближайшем отделе ДРАЦС, где нет активных боевых действий.

Для регистрации понадобится лишь бумажное медицинское свидетельство о рождении по форме №103/о.

Если доступ к реестру ДРАЦС будет отсутствовать, государственные органы составляют запись в бумажной форме. А как только доступ восстановится, все сведения будут внесены в реестр в течение пяти рабочих дней.