Беженцы из Украины в Германии – на что могут рассчитывать граждане

Из-за войны в Украине граждане массово ринулись в Европу, в частности в Германию.

Коуч по трудоустройству в Германии Светлана Диттмар рассказала, на что могут рассчитывать беженцы из Украины.

По ее словам, граждане Украины могут въезжать в ЕС и, следовательно, в Германию на короткий срок — до 90 дней в течение 180 дней без визы при наличии биометрического паспорта.

При этом формальное препятствие в виде биометрического паспорта как обязательного условия для безвизового въезда в настоящее время не должно препятствовать побегу.

Что предусмотрено для украинцев в Германии

— Украинцы, которые находятся в Германии или въезжают в Германию без визы и соответствуют требованиям для получения долгосрочного вида на жительство, могут обратиться напрямую в местные иммиграционные органы (Ausländerbehörde), — говорит Светлана Диттмар.

В течение первых трех месяцев проживания можно поставить заявление на пособие по преодолению трудностей, в соответствии с SGB XII.

Для нуждающихся в помощи есть льготы во время безвизового пребывания, так называемые Промежуточные пособия.

Могут ли люди работать в Германии

Во время безвизового пребывания нельзя заниматься оплачиваемой работой, говорит Светлана Диттмар.

Однако это положение может пересматриваться для беженцев.