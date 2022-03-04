В случае введения режима чрезвычайной ситуации необходимо знать, что следует делать жителям Запорожья. В первую очередь нужно спрятаться в месте, где можно переждать опасность.

Жителям необходимо включить телевидение, радио или другие источники информации, через которые правительство сообщит дополнительные сведения. Факты ICTV поделились, что делать, если объявили режим ЧП, какие вещи брать с собой и адреса бомбоубежищ в Запорожье.

Необходимые вещи и где прятаться

В первую очередь нужно взять необходимые вещи, без которых точно не обойтись в дальнейшем. Среди них – документы, вода, еда, лекарства и деньги.

Желательно заранее собрать тревожный чемоданчик. В него следует положить одежду, гигиенические средства, спички или зажигалку, металлическую посуду и другие вещи, которые могут понадобиться.

Прятаться можно в бомбоубежищах, например, в подвалах жилых домов, школ, детских садов, спортзалов или других зданий.

Адреса бомбоубежищ в Запорожье

В Запорожье расположены кратковременные и долговременные укрытия, обеспечивающие возможность непрерывного пребывания в них населения не менее 48 часов.

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Они расположены, в частности, в жилых домах, учебных заведениях и административных зданиях. Полный список адресов доступен на сайте Запорожского городского совета.

Куда звонить в случае ЧП

В случае чрезвычайной ситуации жители могут обратиться в местное Управление по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Запорожского городского совета.

Здание расположено по адресу улица Первомайская, 2. Граждане могут обращаться по телефонам в приемную – 787-51-42, или к ответственному дежурному (круглосуточно) – 787-53-00 и 787-57-10 (факс).