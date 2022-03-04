С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

Каждый день список поездов и расписание меняется. Также может меняться список станций, откуда курсируют поезда. Ведь из-за боевых действий рейсы в ряд городов выполнять сейчас просто невозможно, учитывая опасность как для самих пассажиров, так и для работников Укрзализныци.

По состоянию на 4 марта поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:

10:00 — №715 Дарница – Львов

11:50 — №738 Киев – Запорожье

12:06 — №45 Ужгород – Краматорск

13:34 — №114/142 Лиман – Львов

14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск

14:07 — №749 Киев – Львов

14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский

15:02 — №55 Киев — Рахов

17:12 — №13 Киев – Солотвино

17:42 — №792 Киев – Кременчуг

17:42 — №790 Киев – Кропивницкий

18:30 — №81 Киев – Ужгород

18:48 — №67 Киев – Варшава

19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск

19:48 — №95 Киев — Рахов

20:05 — №29 Киев – Ужгород

20:12 — №49 Киев – Трускавец

20:21 — №59 Киев – Чоп

20:21 — №57 Киев – Ворохта

21:07 — №38 Киев – Запорожье

21:15 — №105 Киев – Одесса

21:22 — №97 Киев – Ковель

21:28 — №76 Киев – Кривой Рог

22:03 — №130 Кременчуг – Ворохта

22:03 — №149 Полтава – Черновцы

22:03 — №209 Харьков – Черновцы

22:10 — №17 Харьков – Ужгород

22:22 — №7 Киев – Черновцы

22:37 — №91 Киев – Львов

22:47 — №46 Краматорск – Ужгород

22:58 — №907 Киев – Краматорск

23:05 — №80 Киев – Днепр

23:18 — №138 Хмельницкий – Краматорск

23:46 — №771 Киев – Хмельницкий

23:59 — №139 Киев – Каменец-Подольский

Рейсы по станции Харьков

11:33 — №1 Ивано-Франковск – Константиновка

12:25 — №209 Харьков – Черновцы

12:36 — №46 Краматорск – Ужгород

14:39 — №114, 142 Львов — Лиман

17:00 — №723 Харьков – Львов

15:09 — №17 Харьков – Ужгород

19:27 — №795 Харьков – Днепр

21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск

21:43 — №7 Харьков – Одесса

22:40 — №45 Ужгород — Краматорск

Эвакуационные поезда в Одессе

На станции Одесса можно пользоваться такими графиковыми поездами:

№25/26 Одесса – Рахов

№35/36 Одесса – Перемышль

№37/38 Одесса – Ужгород

№77/78 Одесса – Ковель

№135/136 Одесса – Черновцы

Однако пассажиров предупреждают, что расписание движения нужно уточнять в справке вокзала.

Рейсы по станции Запорожье

11:07 №006 Рахов — Запорожье

12:20 — №120 Запорожье – Львов

14:45 — №005 Запорожье – Рахов

19:47 №072 Запорожье – Киев

20:37 №068 Запорожье — Львов

21:38 — №038 Запорожье – Киев

22:26 — №068 Львов – Запорожье

Все изменения по расписанию эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

Фото: Укрзализныця