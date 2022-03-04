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Факты / Украина / Общество

Эвакуационные поезда в Украине: направления и расписание рейсов

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Эвакуационные поезда в Украине: направления и расписание рейсов

С начала российского вторжения в Украину Укрзализныця ежедневно выполняет эвакуационные рейсы, чтобы помочь гражданам уехать из городов, которые попадают под обстрелы агрессора.

Каждый день список поездов и расписание меняется. Также может меняться список станций, откуда курсируют поезда. Ведь из-за боевых действий рейсы в ряд городов выполнять сейчас просто невозможно, учитывая опасность как для самих пассажиров, так и для работников Укрзализныци.

По состоянию на 4 марта поезда по станции Киев будут курсировать по следующему расписанию:

  • 10:00 — №715 Дарница – Львов
  • 11:50 — №738 Киев – Запорожье
  • 12:06 — №45 Ужгород – Краматорск
  • 13:34 — №114/142 Лиман – Львов
  • 14:07 — №749 Киев – Ивано-Франковск
  • 14:07 — №749 Киев – Львов
  • 14:25 — №769 Киев – Каменец-Подольский
  • 15:02 — №55 Киев — Рахов
  • 17:12 — №13 Киев – Солотвино
  • 17:42 — №792 Киев – Кременчуг
  • 17:42 — №790 Киев – Кропивницкий
  • 18:30 — №81 Киев – Ужгород
  • 18:48 — №67 Киев – Варшава
  • 19:06 — №44 Киев – Ивано-Франковск
  • 19:48 — №95 Киев — Рахов
  • 20:05 — №29 Киев – Ужгород
  • 20:12 — №49 Киев – Трускавец
  • 20:21 — №59 Киев – Чоп
  • 20:21 — №57 Киев – Ворохта
  • 21:07 — №38 Киев – Запорожье
  • 21:15 — №105 Киев – Одесса
  • 21:22 — №97 Киев – Ковель
  • 21:28 — №76 Киев – Кривой Рог
  • 22:03 — №130 Кременчуг – Ворохта
  • 22:03 — №149 Полтава – Черновцы
  • 22:03 — №209 Харьков – Черновцы
  • 22:10 — №17 Харьков – Ужгород
  • 22:22 — №7 Киев – Черновцы
  • 22:37 — №91 Киев – Львов
  • 22:47 — №46 Краматорск – Ужгород
  • 22:58 — №907 Киев – Краматорск
  • 23:05 — №80 Киев – Днепр
  • 23:18 — №138 Хмельницкий – Краматорск
  • 23:46 — №771 Киев – Хмельницкий
  • 23:59 — №139 Киев – Каменец-Подольский

Рейсы по станции Харьков

  • 11:33 — №1 Ивано-Франковск – Константиновка
  • 12:25 — №209 Харьков – Черновцы
  • 12:36 — №46 Краматорск – Ужгород
  • 14:39 — №114, 142 Львов — Лиман
  • 17:00 — №723 Харьков – Львов
  • 15:09 — №17 Харьков – Ужгород
  • 19:27 — №795 Харьков – Днепр
  • 21:08 — №2 Константиновка – Ивано-Франковск
  • 21:43 — №7 Харьков – Одесса
  • 22:40 — №45 Ужгород — Краматорск

Эвакуационные поезда в Одессе

На станции Одесса можно пользоваться такими графиковыми поездами:

  • №25/26 Одесса – Рахов
  • №35/36 Одесса – Перемышль
  • №37/38 Одесса – Ужгород
  • №77/78 Одесса – Ковель
  • №135/136 Одесса – Черновцы

Однако пассажиров предупреждают, что расписание движения нужно уточнять в справке вокзала.

Рейсы по станции Запорожье

  • 11:07 №006 Рахов — Запорожье
  • 12:20 — №120 Запорожье – Львов
  • 14:45 — №005 Запорожье – Рахов
  • 19:47 №072 Запорожье – Киев
  • 20:37 №068 Запорожье — Львов
  • 21:38 — №038 Запорожье – Киев
  • 22:26 — №068 Львов – Запорожье

Все изменения по расписанию эвакуационных поездов Укрзализныця оперативно публикует в своем Telegram-канале.

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Фото: Укрзализныця

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