Мощный центр гуманитарной помощи для украинских городов открылся на Закарпатье – МИУ

В закарпатском поселке Соломоново на базе завода Еврокар заработал центр по доставке гуманитарных грузов, который принимает помощь от стран ЕС для городов Украины, пострадавших от агрессии российского оккупанта. Об этом написало Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что работу хаба организовали власти Закарпатской области совместно с Укрзализныцей. Оттуда гуманитарные грузы отправятся в наиболее пострадавшие территории страны — Киев, Харьков, Днепр, Запорожье и Одессу.

— Локация хаба позволяет получать и отправлять грузы по железной дороге, поскольку имеет подъездную колею двух видов — европейского образца (1435) и украинского (1520). Первый гуманитарный груз по железной дороге из хаба отправился в Харьков, — сообщили в МИУ.

Приоритетными типами грузов являются медикаменты, средства гигиены, продукты питания длительного хранения, одежда, бутилированная вода, детские продукты (еда, подгузники и т. д.), спальные мешки и карематы, отметили в ведомстве.

В МИУ добавили, что предоставлять грузы желательно целыми упаковками на поддонах.

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