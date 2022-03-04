Сейчас украинцы из-за войны в Украине вынуждены выезжать в Польшу. В чужой стране они могут чувствовать себя потерянными.
В связи с этим официальные ресурсы и граждане, которые проживают в польских городах, делятся тонкостями пребывания украинцев за границей.
По данным Укрзализныци, после приезда на вокзал Перемышля украинцев встретят волонтеры, предоставят еду, воду и дополнительную информацию о дальнейшем передвижении и проживании.
Репетитор Татьяна, которая проживает в Познани, поделилась полезной информацией о проживании в Польше.
Рекомендации:
- обмен валюты лучше совершать по возможности в Украине — в Польше практически невозможно найти обменники с гривен на злотый;
- Польша бесплатно предоставляет ночлег, продукты питания, транспорт от границы в случае необходимости;
- медицинская помощь (первичная, экстренная, стационарная, обследования) для граждан Украины полностью бесплатна;
- мужчины могут выехать только в составе многодетных семей;
- проезд в поездах с украинским паспортом бесплатный до 25 марта;
- на заправках топливо можно купить в одни руки максимум 40 литров;
- стартовые пакеты польских мобильных операторов раздают прямо на границе с Украиной бесплатно.
Эти данные будут полезны в ближайшее время. Однако позже человеку понадобится место проживания, работа. Блогер из Вроцлава Людмила сообщила, где искать жилье и работу.
Где искать жилье:
- Olx.pl
- Otodom.pl
- Gumtree.pl
- Gratka.pl
Где искать работу:
- Olx.pl
- Pracuj.pl
- Praca.pl
- Eurabota.com
- Flagma.pl
Если человек не знает язык, можно обратиться в агентства по трудоустройству.