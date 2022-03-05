В случае введения режима чрезвычайной ситуации в Украине, сирены и прерывистые гудки будут извещать о сигнале гражданской обороны Внимание всем! Жители Житомира должны включить радио, телевидение или другие средства коммуникации, а также послушать сообщение спасательной службы или правоохранительных органов.
Возьмите с собой вещи, которые в первую очередь понадобятся: документы, вода, еда, лекарства и деньги. Узнайте, где находится ближайшее бомбоубежище в Житомире.
Режим ЧС – список необходимых вещей
Нужно заранее сложить тревожный чемодан, в котором будут лежать все необходимые вещи. В любой ситуации вам понадобятся вода, еда, документы, лекарства и деньги.
Дополнительно можно захватить с собой спички, металлическую посуду, недорогой телефон и зарядное устройство, дубликаты ключей от дома, фонарик, часы и другие вещи по необходимости.
Бомбоубежища в Житомире
В пределах Житомирской городской объединенной территориальной общины расположено 521 простейшее укрытие в подвальных помещениях многоэтажных жилых домов.
Следует помнить, что укрытие жители Житомира могут найти также в подземных кафе, школах, детских садах, коммунальных предприятиях и других зданиях.
Куда звонить в случае ЧС
В экстренных ситуациях звоните на 101 – это стандартный номер телефона пожарной охраны и службы спасения в Украине.
- Приемная начальника Главного управления ГСЧС: +380(412)42-15-13;
- Факс ДСНС: +380(412)42-15-15;
- Начальник очередной смены ГСЧС: +380(412)24-38-24 (круглосуточно);
- Канцелярия: +380(412)42-15-16;
- Сектор по связям со средствами массовой информации и работы с общественностью Главного управления ГСЧС: +380(412)42-38-58;
- Отдел агитационно-пропагандистской работы центра обеспечения деятельности Главного управления ГСЧС: +380(412)42-15-26.
В случае наступления чрезвычайной ситуации в Житомире можно обращаться в Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения по телефонам: +380(412)-42-33-55, +380(412)-42-33-45 или +380(412)-42-33-56.