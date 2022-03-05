ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Украина / Общество

Адреса бомбоубежищ в Житомере — где укрыться от обстрелов

Юля Захарченко редактор ленты
Адреса бомбоубежищ в Житомере — где укрыться от обстрелов

В случае введения режима чрезвычайной ситуации в Украине, сирены и прерывистые гудки будут извещать о сигнале гражданской обороны Внимание всем! Жители Житомира должны включить радио, телевидение или другие средства коммуникации, а также послушать сообщение спасательной службы или правоохранительных органов.

Возьмите с собой вещи, которые в первую очередь понадобятся: документы, вода, еда, лекарства и деньги. Узнайте, где находится ближайшее бомбоубежище в Житомире.

Режим ЧС – список необходимых вещей

Нужно заранее сложить тревожный чемодан, в котором будут лежать все необходимые вещи. В любой ситуации вам понадобятся вода, еда, документы, лекарства и деньги.

Дополнительно можно захватить с собой спички, металлическую посуду, недорогой телефон и зарядное устройство, дубликаты ключей от дома, фонарик, часы и другие вещи по необходимости.

Бомбоубежища в Житомире

В пределах Житомирской городской объединенной территориальной общины расположено 521 простейшее укрытие в подвальных помещениях многоэтажных жилых домов.

Следует помнить, что укрытие жители Житомира могут найти также в подземных кафе, школах, детских садах, коммунальных предприятиях и других зданиях.

Куда звонить в случае ЧС

В экстренных ситуациях звоните на 101 – это стандартный номер телефона пожарной охраны и службы спасения в Украине.

  • Приемная начальника Главного управления ГСЧС: +380(412)42-15-13;
  • Факс ДСНС: +380(412)42-15-15;
  • Начальник очередной смены ГСЧС: +380(412)24-38-24 (круглосуточно);
  • Канцелярия: +380(412)42-15-16;
  • Сектор по связям со средствами массовой информации и работы с общественностью Главного управления ГСЧС: +380(412)42-38-58;
  • Отдел агитационно-пропагандистской работы центра обеспечения деятельности Главного управления ГСЧС: +380(412)42-15-26.

В случае наступления чрезвычайной ситуации в Житомире можно обращаться в Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения по телефонам: +380(412)-42-33-55, +380(412)-42-33-45 или +380(412)-42-33-56.

Читайте
Куда прятаться и что с собой взять на случай атаки РФ - советы

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка