В случае введения режима чрезвычайной ситуации в Украине, сирены и прерывистые гудки будут извещать о сигнале гражданской обороны Внимание всем! Жители Житомира должны включить радио, телевидение или другие средства коммуникации, а также послушать сообщение спасательной службы или правоохранительных органов.

Возьмите с собой вещи, которые в первую очередь понадобятся: документы, вода, еда, лекарства и деньги. Узнайте, где находится ближайшее бомбоубежище в Житомире.

Режим ЧС – список необходимых вещей

Нужно заранее сложить тревожный чемодан, в котором будут лежать все необходимые вещи. В любой ситуации вам понадобятся вода, еда, документы, лекарства и деньги.

Дополнительно можно захватить с собой спички, металлическую посуду, недорогой телефон и зарядное устройство, дубликаты ключей от дома, фонарик, часы и другие вещи по необходимости.

Бомбоубежища в Житомире

В пределах Житомирской городской объединенной территориальной общины расположено 521 простейшее укрытие в подвальных помещениях многоэтажных жилых домов.

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Следует помнить, что укрытие жители Житомира могут найти также в подземных кафе, школах, детских садах, коммунальных предприятиях и других зданиях.

Куда звонить в случае ЧС

В экстренных ситуациях звоните на 101 – это стандартный номер телефона пожарной охраны и службы спасения в Украине.

Приемная начальника Главного управления ГСЧС: +380(412)42-15-13 ;

; Факс ДСНС: +380(412)42-15-15 ;

; Начальник очередной смены ГСЧС: +380(412)24-38-24 (круглосуточно);

(круглосуточно); Канцелярия: +380(412)42-15-16 ;

; Сектор по связям со средствами массовой информации и работы с общественностью Главного управления ГСЧС: +380(412)42-38-58 ;

; Отдел агитационно-пропагандистской работы центра обеспечения деятельности Главного управления ГСЧС: +380(412)42-15-26.

В случае наступления чрезвычайной ситуации в Житомире можно обращаться в Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения по телефонам: +380(412)-42-33-55, +380(412)-42-33-45 или +380(412)-42-33-56.