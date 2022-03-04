Во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией стороны достигли понимания совместного обеспечения гуманитарных коридоров. Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно предпринять необходимые действия для организации гуманитарных коридоров и готова сделать все необходимое для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов.

Во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией стороны достигли понимания совместного обеспечения гуманитарных коридоров. Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно предпринять необходимые действия для организации гуманитарных коридоров и готова сделать все необходимое для эвакуации гражданского населения и доставки гуманитарных грузов.



Из-за постоянных обстрелов, совершаемых российскими войсками, ряд украинских городов и сел оказались на грани гуманитарной катастрофы. Тысячи людей нуждаются в срочной эвакуации. В этих городах не хватает продуктов питания, воды, лекарства, нет света и водоснабжения.



Населённые пункты в районах боевых действий, требующих создания гуманитарных коридоров, расположены в Сумской области (направления Сумы, Шостка, Ромны, Конотоп, Охтырка), Черниговской области (восточная и северная части области), Харьковской области (вся область, кроме юго-восточной части), Киевской (Буча, Ирпень, Вышгород, Иванков, Васильков, Бородянка), Николаевской (Баштанское, Снегирев, Березнеговатское направления), Запорожской (Токмакское, Бердянский, Великобелозерское направления), Херсонской (Чаплинка, Каланчак, Геническое и Новоках Луганской и Донецкой областях (Волновской район, Мариупольский район) и т.д.

Украина направила все необходимые запросы в международные организации по созданию специальных коридоров для доставки самого необходимого и эвакуации гражданского населения. К сожалению, до этого не было согласия российской стороны. Сегодняшние договоренности по результатам второго раунда переговоров Украины и России дают нам осторожную надежду на то, что мы наконец-то сможем помочь нашим гражданам, — говорит Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, член Координационного штаба по гуманитарным и социальным вопросам.

“Пожилые люди, женщины и дети не получают медицинскую помощь, малыши рождаются в подвалах и первое, что они слышат в своей жизни – это звук взрывов. У мирных жителей нет пищи и питьевой воды, многие из них — люди с инвалидностью и хроническими заболеваниями. Обезвоживание, истощение, страдания от отсутствия своевременной медицинской помощи в ХХІ веке – ничто иное, как пытки. Мы очень надеемся, что президент Международного Комитета Красного Креста Петер Маурер сделает все возможное, чтобы как можно быстрее развернуть работу в гуманитарных коридорах для сохранения жизни людей, — говорит Татьяна Ломакина, координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента.



“За 8 дней войны от оружия российских оккупантов погибли 28 детей, ранены 64. Уничтожены роддома, детские садики, школы, — говорит Советник — уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук. — Около полутора миллионов детей находятся на территория под обстрелами и в осаде, среди них есть дети-сироты и дети с инвалидностью, нуждающиеся в немедленной помощи.

Украинская сторона готова обеспечить вывоз людей и поставки гуманитарных грузов. Украинские Вооруженные Силы гарантируют безопасное прохождение коридора. Этого Украина ожидает от российской стороны.