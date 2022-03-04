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Факты / Украина / Общество

Украинские защитники выбили из Николаева российские войска – глава ОГА

Юля Захарченко редактор ленты
Украинские защитники выбили из Николаева российские войска – глава ОГА

Российско-оккупационные войска пытаются захватить украинские города и села, однако они терпят значительные потери. Украинские защитники выбили из Николаева российские войска.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что на территории города ВСУ выбили российских захватчиков, но продолжаются бои в окрестностях Николаева.

— Добрый вечер! Мы из Украины! Мы их выбили, но бой продолжается, комментировать не могу. Уже в окрестностях, но по городу выбили, – сообщил радостную новость Виталий Ким.

Российско-оккупационные войска провоцируют ожесточенные бои возле Николаева и других городов с начала войны в Украине. Боевые действия на территории государства продолжаются уже девятый день.

Весь мир призывает президента России Владимира Путина вывести вражеские войска из Украины и оставить в покое украинский народ, который страдает от действий агрессоров.

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Фото: Pixabay

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