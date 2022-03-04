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Факты / Украина / Общество

Отсечь Россию от мировой науки: призыв ученых Украины уже поддержали 15 тыс. зарубежных коллег

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
чернігів бомбардування

Научное сообщество Украины, которая в эти дни жесткого страдает от российского агрессора, призвало коллег всего мира объединиться против Российской Федерации. Это воззвание уже поддержали 15 тыс. ученых из разных стран.

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Уважаемое научное и академическое сообщество!

Российская Федерация совершила коварное и абсолютно позорное военное нападение на нашу страну. В 2022 году запрещенными в цивилизованном мире крылатыми ракетами с кассетными боеприпасами и вакуумными бомбами разрушают жилые кварталы, детские сады и больницы в самом центре Европы!

Так, по состоянию на сейчас только количество погибших гражданских лиц составляет сотни, из них — по меньшей мере 16 детей, а раненых — тысячи. Президент Российской Федерации угрожает миру ядерным оружием, что, очевидно, развяжет Третью мировую войну.

Вооруженные силы и граждане защищают Украину до последнего! Весь мир дает достойный отпор агрессору введением санкций.

Вместе с тем, мы считаем, что в данной ситуации свое веское слово должно сказать прогрессивное мировое научное сообщество. Мы сейчас очень нуждаемся именно в вашей поддержке.

Мы убеждены, что в XXI веке едва ли не лучшим ответом на танки, системы залпового огня и ракеты является закрытый доступ к высоким технологиям, инновациям, научным исследованиям и информационной поддержке.

Итак, обращаемся к вам с большой просьбой и надеждой, что вы не только услышите, но и сделаете все возможное, чтобы защитить Украину, защитить Европу, весь демократический мир от кровавой авторитарной агрессии:

  • заблокировать гражданам и учреждениям Российской Федерации доступ ко всем наукометрическим базам и материалам всех научных издательств;
  • исключить участие ученых и научных учреждений РФ в международных грантовых программах, финансируемых ЕС и другими партнерами;
  • приостановить участие исследователей, студентов и учреждений из РФ в текущих программах международной академической мобильности;
  • бойкотировать попытки проведения научных мероприятий на территории РФ ( научных конференций, симпозиумов и т.п);
  • запретить гражданам Российской Федерации возможность быть редакторами/соредакторами/рецензентами международных изданий.

Уверены, что такие решительные действия активизируют научное общество и проактивное население Российской Федерации для остановки позорной военной агрессии.

Подписать письмо-обращение можно здесь после заполнения предлагаемой формы.

С уважением научное сообщество Украины

Источник: Dmytro Chumachenko

Фото: Черниговская ОГА

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