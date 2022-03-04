Сейчас из-за войны в Украине многие украинцы выезжают в Польшу и прибывают на железнодорожный вокзал в Перемышле.

В Укрзализныце рассказали, что делать эвакуированным дальше.

Поезда прибывают на перрон №5 вокзала Перемышля. После этого граждане Украины должны пройти паспортный контроль, далее сориентироваться им помогут волонтеры и работники вокзала.

Украинцам предоставят воду, еду и подробную информацию о ближайших рейсах по разным направлениям — в Варшаву, Краков, Познань, Катовице.

Кроме того, ежедневно около 21.30 отправляется поезд RegioJet в Прагу.

— Пассажирам рекомендуется внимательно слушать объявления на вокзале и при необходимости спрашивать волонтеров, которые помогут сориентироваться в ближайших рейсах. Платить за билет не нужно: проезд для граждан Украины бесплатный на всех польских поездах, — говорится в сообщении.

Если пассажир хочет поехать дальше поездом Интерсити (IC), ему нужно получить бесплатный билет с регистрацией места в билетной кассе в вокзале. Для этого нужно показать украинский паспорт.

В случае использования регионального поезда (не Интерсити (IC)) никаких дополнительных документов беженцам не требуется — бесплатный билет предоставит кондуктор в вагоне.

Поезда из Перемышля во Львов тоже курсируют и перевозят пассажиров. Проезд также бесплатный.

Граждан просят сохранять спокойствие, быть вежливыми и помогать другим пассажирам.