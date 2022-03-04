Как получить статус беженца в Италии — объяснение юриста

Из-за войны в Украине граждане вынуждены выезжать за границу. Одна из принимающих стран — Италия.

Украинский юрист и медиатор в Италии Ирина Купчик рассказала, как получить статус беженца в Италии.

Как подать запрос на получение данного статуса

– Можно обратиться в пограничную полицию во время въезда в Италию. Если человек уже находится в Италии, то нужно идти в Государственную миграционную службу Италии – Questura, l’ufficio Immigrazione по месту пребывания с заявлением-просьбой о предоставлении международной защиты, то есть fare la richiesta si protezione internazionale, – говорит Ирина Купчик.

Если у переселенца есть родные, говорящие на итальянском, то можно написать письмо в Questura с просьбой назначить даты и время, когда можно прийти и подать запрос, то есть написать Richiesta appuntento per fare la domanda di protezione internazionale.

– В назначенное время человек приходит в отделение, где принимают заявление, – добавляет он.

Какие документы подаются:

заявление;

паспорт или временное разрешение на проживание (срок действия разрешения шесть месяцев, оно обновляется и может длиться до более года).

После получения заявления полиция отправляет документы заявителя на рассмотрение территориальной комиссии, которая затем назначит встречу (собеседование) с ним.

Обязательно нужно явиться на собеседование, поскольку именно на нем будет определено, предоставлять ли человеку статус беженца (asilo politico), отказать или предоставить другой вид вида на жительство, например, дополнительную защиту — protezione sussidiaria.

В случае предоставления статуса беженца лицо получает вид на жительство, который действует 5 лет. Когда его действие закончится, документ можно обновить, заполняя kit postale – модули, которые можно взять в почтовом отделении.