В Чернигове сбили российский бомбардировщик Су-34, пилотом оказался один из “асов” президента России Владимира Путина. Летчик за свои зверства в Сирии был удостоен аудиенции с Башаром Асадом (президентом Сирии).

— Для него бомбить гражданские города – не новое дело. Как объяснил сам преступник, он не думает о таких понятиях как жилые дома и кварталы. Для него есть просто цели с координатами, — подчеркнули в Службе безопасности Украины.

Сотрудники СБУ делают все, чтобы российский пилот ответил за все свои зверства, как и тысячи других захватчиков, спровоцировавших войну в Украине.

5 марта украинские военные в Чернигове сбили российские самолеты, бомбившие мирных жителей авиабомбами ФА-500 весом около 500 кг.

“Аса” Путина пленили для трибунала в Гааге, сотрудники которого будут расследовать военные преступления Российской Федерации в Украине. У пилота были все доказательства преступлений против украинского народа.

Украинские военнослужащие продолжают защищать наше небо и сбивать вражеские самолеты для безопасности граждан.