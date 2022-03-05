Государственная служба по чрезвычайным ситуация Украины опубликовала список телефонов центров помощи беженцам и эвакуированным, размещенных в городах Украины. Телефоны работают в режиме горячей линии.
Горячие линии центров помощи беженцам и эвакуированным
- Винницкая область (067) 773-45-38
- Волынская область (0332) 77-82-11, (066) 657-09-15
- Днепропетровская область (097) 881-78-66, (050) 322-34-00
- Донецкая область (050) 347 90-70, (095) 406-27-29 (работает с учетом военной
- обстановки)
- Житомирская область не принимает эвакуированное население
- Запорожская область не принимает эвакуированное население
- Закарпатская область (096) 284-33-68, (0312) 42-80-29, (0312) 42-80-30
- Ивано-Франковская область (0342) 55-18-68, (068) 376-77-62
- Киев не принимает эвакуированных
- Кировоградская область (0522) 30-50-39, (0800) 50-02-38 (ОГА)
- Киевская область не принимает эвакуированное население
- Луганская не принимает эвакуированное население
- Львовская область (032) 254-60-15, (032) 297-59-11, (032) 259-60-31 (ОГА)
- Николаевская область не принимает эвакуированное население
- Одесская область (094) 945-45-02, (067) 992-66-21, (048) 793-46-03,
- (093) 392-96-15, (098) 615-57-01
- Полтавская область (0800) 50-22-30 (ОГА), (066) 846-47-59, (050) 692-74-31
- Ровенская область (0800) 50-00-78 (ОГА), (0362) 40-01-00, (098) 505-83-25
- Сумская область не принимает эвакуированное население
- Тернопольская область (096) 337-38-70, (067) 720-65-56
- Харьковская область не принимает эвакуированное население
- Херсонская область не принимает эвакуированное население
- Хмельницкая область (067) 380-17-21, (067) 380-15-57, (067) 380-28-08,
- (0382) 76-45-79, (0382) 76-47-00 (ОГА)
- Черкасская область (068) 621-80-29, (050) 420-13-56, (0800) 50-88-76 (ОГА)
- Черновицкая область (095) 153-62-98, (098) 508-84-84
- Черниговская область не принимает эвакуированное население.