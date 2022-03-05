В пятницу, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание генерала Залужному Валерию Федоровичу — Главнокомандующему Вооруженных Сил Украины.

Валерий Залужный родился в Новоград-Волынском Житомирской области. После окончания школы учился в Одесском высшем объединенном командном училище и служил в ВСУ на разных должностях – от командира взвода до командира батальона.

Позже был начальником штаба 24-й бригады, а в 2009 году стал командиром 51-й механизированной бригады.

В 2014 году Валерий окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. Как лучший выпускник оперативно-стратегического уровня подготовки был награжден переходящим мечом королевы Великобритании.

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В 2017 году Залужного назначили начальником штаба – первым заместителем командующего войсками оперативного командования Запад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. 23 августа того же года он получил новое звание генерал-майора.

В 2018 году он стал начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ – первым заместителем командующего Объединенными силами. Позже Залужный был назначен командующим Оперативного командования Север.

Должность Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерий занял 27 июля 2021 года. А на следующий день был назначен членом Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Стоит отметить, что Залужного называют одним из наиболее открытых генералов, понимающих проблемы солдат и младших офицеров.