Глава Общественного совета при Одесской областной государственной администрации Сергей Братчук рассказал о ситуации в регионе по состоянию на 5 марта.

По его словам, сегодня утром вражеская авиация нанесла ракетный удар в районе населенного пункта Великодолинское Одесской области. По предварительной информации, пострадавших нет, удар был нанесен по объектам критической инфраструктуры.

Также он прокомментировал вопрос о возможной высадке морского десанта на побережье Одессы.

– Большие корабли российской эскадры проводят перегруппировку и в связи с непогодой отошли с морского рейда Одессы. Но угроза высадки морского десанта остается, – отметил Братчук.

Накануне советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, комментируя ситуацию в Одессе, сообщил, что непосредственной опасности там нет.

По его словам, вооруженные силы Украины, силы обороны, руководство города и области контролируют ситуацию. Немногочисленные попытки кораблей врага вести огонь подавляются украинской артиллерией.