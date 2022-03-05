Вечером 4 марта в Киеве над больницей Охматдет сбили российскую ракету, врачи продолжают эвакуировать детей. Двое тяжелораненых детей на Киевщине умерли из-за невозможности получить помощь.

— Вечером над Охматдетом была сбита российская ракета. Был такой мощный взрыв, что выбило дверь в центральном корпусе, повредило окна на девятом этаже. Слава Богу, дети не пострадали. Мы их держали в бомбоубежище, — сказал гендиректор больницы Охматдет Владимирр Жовнир.

Сейчас врачи проводят эвакуацию. Многих детей с онкопатологией уже вывезли. Планируется вывоз детей, которые находятся на диализе.

По словам гендиректора больницы, сейчас еще много детей в отделении, где проводят операции на сердце. Их должны эвакуировать: формируется колонна, которая будет ехать на западную Украину.

Дежурный врач Охматдета рассказал, что из-за блокады врага врачи не могут оказать помощь раненым детям в населенных пунктах возле Киева.

— В Европе, в европейском городе мы за сутки получили три запроса на эвакуацию тяжелораненых детей с огнестрельными ранениями. Двое из них эту ночь не пережили, — сказал дежурный врач Охматдета Андрей Высоцкий. — Именно из-за того, что они не имели физически возможности добраться до специализированной помощи. А одного ребенка отец будет вывозить самостоятельно, потому что туда невозможно добраться. Как это охарактеризовать, по европейским меркам… я даже не знаю.

Источник: Владимир Жовнир

Фото: Охматдет