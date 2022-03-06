Евросоюз согласовал помощь беженцам из Украины, которые пытались скрыться от войны, без причин начатой Россией.

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, украинцы за рубежом будут иметь возможность проживания в Европейском союзе.

– ЕС выделяет первый транш в размере 500 миллионов евро на помощь беженцам, и на этой неделе мы достигли того, чтобы они получили право на проживание в ЕС как минимум на год, – написала глава ЕК.

Она также добавила, что беженцы из Украины заслуживают солидарности и поддержки со стороны ЕС, как и страны, которые их принимают.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Европейской Комиссии за помощь гражданам Украины.

— Благодарен Урсуле фон дер Ляйен за принятие важного решения о правовом статусе украинцев, находящих убежище в Евросоюзе в результате российской агрессии. Выделение Европейской комиссией первого транша помощи в 500 млн евро позволит обеспечить достойные условия их пребывания, — написал украинский президент.

Ранее президент Бразилии упростил для беженцев из Украины возможность жить и работать на территории южноамериканской страны.

Источники: Ursula von der Leyen, Владимир Зеленский

Фото: Ursula von der Leyen