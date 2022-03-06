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Факты / Украина / Общество

Беженцы из Украины смогут жить в ЕС год: выделено 500 млн. евро на помощь украинцам

Илья Нежигай редактор ленты
Беженцы из Украины смогут жить в ЕС год: выделено 500 млн. евро на помощь украинцам

Евросоюз согласовал помощь беженцам из Украины, которые пытались скрыться от войны, без причин начатой Россией.

Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, украинцы за рубежом будут иметь возможность проживания в Европейском союзе.

– ЕС выделяет первый транш в размере 500 миллионов евро на помощь беженцам, и на этой неделе мы достигли того, чтобы они получили право на проживание в ЕС как минимум на год, – написала глава ЕК.

Она также добавила, что беженцы из Украины заслуживают солидарности и поддержки со стороны ЕС, как и страны, которые их принимают.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Европейской Комиссии за помощь гражданам Украины.

— Благодарен Урсуле фон дер Ляйен за принятие важного решения о правовом статусе украинцев, находящих убежище в Евросоюзе в результате российской агрессии. Выделение Европейской комиссией первого транша помощи в 500 млн евро позволит обеспечить достойные условия их пребывания, — написал украинский президент.

Ранее президент Бразилии упростил для беженцев из Украины возможность жить и работать на территории южноамериканской страны.

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Источники: Ursula von der Leyen, Владимир Зеленский

Фото: Ursula von der Leyen

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