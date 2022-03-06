В Запорожье прибыли четыре вагона гуманитарной помощи – ОП

В Запорожье прибыли четыре вагона гуманитарной помощи. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

В частности, в областной центр направили продукты питания, медикаменты, средства гигиены, одеяла, теплые вещи. Также поступило питание и средства гигиены для детей, детские коляски.

Помощь будет распределяться штабом, приоритет предоставляется тем, кому труднее всего, отметил Тимошенко.

«Мамы, которые находятся в трудных условиях, получат помощь в первую очередь», – подчеркнул он.